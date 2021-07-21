李靖筠新歌《差一些什麼？》感受愛情世界的矛盾 (22:47)

英皇歌手李靖筠（Gladys）2021企劃的第2首歌曲《差一些什麼？》今日（21日）上架，故事延續第一首歌曲《像極了愛情》。

《差一些什麼？》由林若寧填詞，Gladys感謝林若寧因為企劃的故事發展而修改歌詞，能夠達到歌曲與影像同步的效果，這亦是她希望透過作品能做到的事。至於作曲繼續由Gladys與蘇道哲共同創作，她表示能夠參與自己的作品，演繹時更能傳達旋律所盛載的情感。她說：「跟蘇道哲嘅合作已有默契，阿道已經好熟我把聲，可以將首歌set喺我最舒服、最適合嘅音域。阿道喺編曲上的心思，令呢個愛情故事喺音樂上嘅發展有啲唔一樣，可以將我帶到另一個空間，聽住呢首歌嘅時候，畫醉浮現自己被困喺廁所，然後就諗呢個係一個點嘅狀態。」

MV方面，同樣是承接着《像極了愛情》的情節，Gladys與朱栢康（朱康）經歷激情後，被他狠狠撇下，在最失意時遇上完美型男友林家熙（Locker）。本應是一段幸福的愛情，Gladys卻忘不了令她又愛又恨的前度朱康。愛情的課題有很多，她希望透過《差一些什麼？》觸碰愛情世界中矛盾的區域。問到現實生活中的她，會選擇朱康還是Locker？Gladys說：「細個嘅我會揀朱康，因為細個我係好鍾意浪漫、激情嘅人，但依家大個咗會揀Locker，因為會更加追求一啲穩定嘅感情生活。」

（即時娛樂）