專訪︱老爺曾志偉係無綫高層 王敏奕拍TVB劇有壓力 (23:22)

王敏奕最近在無綫（TVB）劇接劇，繼去年底的《香港愛情故事》後，又有目前播映中的《刑偵日記》，《把關者們》也預計今年內推出。

老爺曾志偉是無綫副總經理，王敏奕強調其演出機會與志偉無關︰「《香港愛情故事》播出前，已有多位監製找我演出，包括正在播映中的《刑偵日記》，當時老爺未返無綫。我早預料老爺返無綫出任高層，會引來閒言閒語，一定有人說我會有很多工作機會，正如當年拍攝《女人俱樂部》也被指是曾志偉關係，但事實非這樣。我不想像小朋友般哭訴解釋，只好默默努力，不令給我機會的人失望。機會不是『老馮』的，有機會時要好好把握，努力做到最好，讓人覺得我是值得擁有機會的。」與志偉同公司，王敏奕坦言多少也有點壓力，所以要做好本分，不想有流言傳入長輩耳中，令長輩擔心。

現實生活中的王敏奕是位幸福人妻，從未試過《刑偵日記》中那些關係錯綜複雜的三角戀，她自言愛上一個人後就會全程投入，難以將感情分散投放在不同的人身上。

曾國祥執導電影《少年的你》不停獲獎，王敏奕讚老公有才華，付出了很多時間和心力，而且不求回報。「疫情下不能慶祝和去旅行，現在最重要是大家身體健康，開開心心和工作順利已是很大的幸福。現在的幸福很簡單，身體健康和有工開，得獎慶祝也很奢侈。或許等疫情過後，狠狠地去一個悠長假期，但我們的工作已排至明年，亦未有造人計劃，還未有這個盼望，希望先努力工作做點成績，不想將來後悔」。

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（即時娛樂）