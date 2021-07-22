曾跟已故廖啟智學演戲 王丹妮︰永遠懷念這位恩師 (15:23)

王丹妮（Louise）初登大銀幕，於電影《梅艷芳》中飾演已故樂壇百變天后梅艷芳。導演及電影公司當日特別在開拍前安排現已身故的廖啟智（智叔）、音樂監製趙增熹及排舞師麥秋成為王丹妮進行特訓。

廖啟智生前在演戲路上得過不少獎項，又是香港浸會大學電影學院全職講師。王丹妮能在拍攝前跟智叔學習演技，非常感激。她說︰「很多謝智叔，我的演技是由零開始，他花了很多時間去了解我，和我聊了很多，去了解我內心世界。他為我上了很多課堂，讓我學習肢體演技、閱讀劇本等基本知識。智叔很用心教我，他對演戲的熱誠及態度很值得我學習。他曾對我說，每拍完一場戲之後，演員都會有遺憾，認為可以演得更好，我們就要將這個遺憾轉化成為推動力，便能夠做得更加好，我會銘記於心。」雖然再沒機會跟智叔學習，王丹妮坦言能夠成為智叔的學生，是她的福氣，她永遠懷念這位恩師。

除了演技，王丹妮亦要在電影中演繹梅艷芳多首作品，唱歌及舞蹈技巧也必須學好。她感激趙增熹花了很多心機時間教她如何運用聲音、咬字清晰及投入感情。至於跳舞，王丹妮說︰「我是宅女，完全不懂跳舞，沒有舞蹈底子。秋成老師要由零開始教起，他花了很多時間心機，很努力找相關的舞蹈片段給我看，又與我一起練習當年的舞蹈。我從基本功開始練習，很感謝秋成用心逐個動作教導，希望我不會辜負秋成老師的努力。」

（即時娛樂）