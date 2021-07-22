姜濤Ian現身品牌活動 逾千粉絲迫爆商場瘋狂叫喊 (17:28)

【今日直擊】人氣組合MIRROR在暑假期間密密接job吸金，今次輪到姜濤和陳卓賢（Ian）出動，兩人今午（22日）現身金鐘太古廣場的品牌活動，吸引逾千名「鏡粉」到場，包圍最少兩層商場。有粉絲為霸頭位影相，今晨5時許已到場，企足9小時。

他們於2時20分左右出現，店舖外封路，由10多名工作人員及保鑣護送，MIRROR經理人黃慧君（花姐）緊隨身後。姜濤和Ian甫現身，全場粉絲瘋狂叫喊偶像名字，聲音震爆商場。他們向群眾揮手，並站在品牌圍板前讓傳媒拍照，完成拍照後便轉身返回店內，全程閃現約3分鐘。

粉絲見偶像未離開，仍在商場守候，並沒即時離開。大約10分鐘後，姜濤和Ian再次從店舖的二樓位置步出，他們脫下口罩，帶笑向現場粉絲揮手和合十道謝。姜濤還做了一個食飯手勢，示意問「姜糖」有沒有吃飯，認真體貼。

姜濤和Ian於店內接受品牌訪問，談到品牌今個秋冬男裝系列很colourful、很有玩味，問姜濤有什麼大膽、玩味風格的表演想在舞台上嘗試？他表示曾想過跟MIRROR隊友Tiger（邱傲然）在台上猜枚10分鐘，或兩人在台上傾50句以上說話都會是一件很犀利的事，可跟對方商量一下；Ian則表示今年已嘗試R&B的曲風，節奏感較重，跟以前的歌有點不同。

問兩人如果被邀請做時裝表演模特兒，會否考慮？姜濤即讚Ian身材較好，Ian則說交由公司決定；姜濤又提出可以考慮Jeremy（李駿傑），因對方身材最好，線條分明。至於早前黎明在演唱會上和林海峰合唱《蒙著嘴說愛你》，身為原唱者的姜濤表示很開心，已在自己的社交平台上多謝他們，覺得有人欣賞自己才會唱其歌曲。剛榮升健身中心老闆的Ian表示，歡迎姜濤隨時去健身，姜濤亦稱會相約一齊做運動。

（即時娛樂）