Do姐愛看跳水體操項目 坤哥喜見Chantel 越洋派心心 (19:43)

【今日直擊】無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉今日率領鄭裕玲（Do姐）、農夫、鄭衍峰、孔德賢及15位《聲夢傳奇》學員等，於電視城出席《2020東京奧運會》拜神儀式。

眾人與在東京採訪的方力申、吳業坤（坤哥）及周奕瑋連線通話，方力申借機向曾志偉申請奧運採訪結束後Stay Behind，他笑言因工作太忙，無時間在東京遊玩和認識新朋友。身為姚焯菲（Chantel）鐵粉的坤哥，透過直播見到Chantel現身時，即越洋送上心心，十分搞笑。

有多次主持奧運經驗的Do姐表示，最深印象是2008年北京奧運，因當時親身到現場採訪，公司更派出幾百人去當地。Do表示事前無需特別準備，有不懂便問專家，她最喜歡看跳水、游泳、田徑和體操，被鄭衍峰取笑偏向喜歡看服飾較少布的運動項目。

鄭衍峰表示兒時看《當四葉草碰上劍尖時》被黎諾懿所感染，故對劍擊產生興趣。Do姐聞言即搬其「愛人」出來，反問對方：「你有沒有看王嘉爾（前香港劍擊代表隊成員）呀，他才是真正劍擊運動員！」鄭衍峰即耍冧說：「對不起，說漏了！」場面搞笑。

孔德賢渴望見到香港再有運動員奪得奧運金牌，因當年「風之后」李麗珊攞金牌時他還未出世，此言一出全場安靜，C君接着說：「你為什麼那麼遲才出世？」

（即時娛樂）