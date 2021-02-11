193阿Dee睇死胞妹女友未能入圍《全民造星IV》 (17:03)

【今日直擊】人氣組合ERROR今日出席ViuTV的東京奧運宣傳活動時，透露將每日輪流為奧運節目做評述。193（郭嘉駿）爆肥仔（梁業）因要拍MV，他們幾位成員要幫忙頂幾日廠期。保錡隨即笑言︰「我幫到你，我是『香港攝時間之王』！」肥仔解釋︰「我要拍攝跟姜濤的合唱歌MV，這首歌是香港這幾年未出現過的曲風。」阿Dee（何啟華）和193聞言笑問︰「教堂嗰啲呀？《愛是不保留》嗰啲呀？」眾人即場合唱《主能夠》，十分搞笑！

193妹妹郭嘉盈參加《全民造星IV》，193笑言曾叫經理人花姐（黃慧君）做馬讓妹妹入圍，但估計妹妹應該入不到。他說︰「其他參賽者很厲害，我妹妹好渣。她事前有問我意見，我叫她唔好搞咁多嘢，點知她辭職參賽。可能她不知道阿哥那麼垃圾，做193阿妹沒用的，做魯庭暉（ViuTV高層）妹妹才有用。」193透露有品牌找妹妹拍廣告，希望品牌也會找他拍。肥仔爆193曾叫他教其妹跳舞，但他認為應由身為「形體大師」的193親自教。

阿Dee女友文芊澄也有參賽，他同樣認為對方入不到圍，並笑言︰「希望花姐開隊『湊人數練習生』，起碼家屬會有點謝禮。」193笑指如他的妹妹和阿Dee女友均未能入到99強，阿Dee就會辭職，他自己就會繼續拍廣告。保錡爆肥仔有份為《造星IV》「選妃」，但他指肥仔不是評判，只是幫忙教跳舞。

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（即時娛樂）