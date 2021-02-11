MIRROR被鏡粉嗌到耳鳴 姜濤否認新戲與姚焯菲合作 (19:21)

Anson Lo（左）被問到是否厭了與Edan繼續拍劇做情侶時，笑指在很多事上不能選擇。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】人氣男團MIRROR今日出席ViuTV在屯門市廣場舉行的東京奧運宣傳活動，盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）因劇集《大叔的愛》而大受歡迎，風頭力壓同門姜濤。他們的粉絲各佔據舞台兩邊的最有利位置，而且尖叫聲震天，連一班「姜糖」亦被比下去。

隊長楊樂文（Lokman）表示粉絲的墟冚程度很誇張，他們出入休息室時也有點耳鳴。Anson Lo認為不應計粉絲數量，覺得每個來支持他們的粉絲都很重要。早前被爆5年前曾出櫃認愛，Anson Lo被問到心情可受影響時說︰「沒有，現在都是專注工作，見到這麼多粉絲，很開心。（可會澄清報道？）不回應，不好意思。」

Edan、李駿傑（Jeremy）否認拍樓盤廣告，笑指鏡粉的「前夫」不用擔心要買樓。不過，Edan坦言恨拍樓盤廣告，最好能獲發展商送樓。他又透露將主演ViuTV新劇《i.SWIM》，因要比《大叔的愛》時更大隻，因此除了練游水，也要操肌。Anson Lo被問到是否厭了與Edan繼續拍劇做情侶時笑說︰「在很多事上不能選擇，私下約他游水算了。」

姜濤下月拍攝彭秀慧執導的電影，目前正上戲劇堂作準備。有指他會在片中跟《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）合作，姜濤說︰「應該不是。」柳應廷（Jer）也有份試鏡，惟未知結果，他說︰「我在《男排女將》後愛上演戲，希望有機會拍電影。」

相關新聞：193阿Dee睇死胞妹女友未能入圍《全民造星IV》

相關新聞：MIRROR ERROR現身活動吸5000粉絲撐場 盧瀚霆心情靚懶理出櫃事件

（即時娛樂）