7‧28開網上慈善音樂會 林二汶呼籲勿遺棄寵物 (19:54)

林二汶將於下周三（7月28日）舉行《林二汶 X 安達人壽45周年網上慈善音樂會》，所籌得善款分別捐予「大樹下善待動物庇護站（大樹下）」及推動創效社會項目機構「香港社會創投基金（SVHK）」。

二汶一直關注不同的動物慈善機構，坦言「大樹下」創辦人對狗場、貓場的小動物不離不棄，令她非常感動。不少動物慈善團體都面對營運資金問題，她認為要改善此問題要由教育開始︰「我們所有人都要保護動物，這是一個社會責任。當你帶小動物回家，就要確保牠不會肚餓、身體健康及有一個舒服的生活環境，不會遺棄牠們。我和家人領養『44』回家至今，我們都做到以上幾點，爸媽有時惜牠多過我。如果人人都做到，就不會有被遺棄的貓狗，亦不需要有那麼多這類機構和人手。」移民潮下，動物被遺棄個案增加，二汶呼籲大家要妥善處理，勿成為一個不負責任的主人。她說︰「主人是寵物的全部，幸好我身邊的朋友都安排得好好，如果人人都負責任就不會有遺棄潮，狗、貓場就不會有那麼大負擔。」另一受惠機構「香港社會創投基金（SVHK）」會由安達人壽捐款。

二汶將在音樂會內唱出《最後的信仰》，藉歌詞「想保無邪之驅 還是必須好好過下去」鼓勵大家。她說︰「世界如何轉變也好，大家都要好好生活，人生中很多事可以令自己變得更好。常保持好奇之心，多學習，生活定必愈來愈好。」

（即時娛樂）