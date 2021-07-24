專訪｜炎明熹望踏上紅館舞台 報答姑丈鼓勵學唱歌之恩 (23:16)

炎明熹（Gigi）以壓倒性姿態勝出無綫《聲夢傳奇》，連奪「傳奇新星」、「專業評選大獎」及「觀眾熱選大獎」，成為3料冠軍。一年的參賽過程，Gigi自覺成熟了，學會享受舞台演出。

隨住比賽結束，Gigi正式踏上星途。她坦言由參加比賽開始，已有心理準備要面對外界的評論，學會接受這些壓力。決賽當晚說出得獎感言時，Gigi按捺不住情緒爆喊。「我向來自我要求嚴格，一直想做到最好，反而為自己增加壓力。當晚，我已去到少少繃緊的狀態，所以得獎時感覺如釋重負。已經年半沒見的爸媽有透過手機叫我不要給自己那麼大壓力，放鬆就行，享受舞台。得獎後，他們說為我感到驕傲」。

Gigi喜歡唱歌原來是遺傳自父母，在她眼中，媽媽的歌聲較好聽，爸爸唱歌時就非常投入。Gigi也感激一直鼓勵她學唱歌，在她參賽時全程陪伴的姑丈。「報答他的最好方法就是開紅館演唱會。姑丈常說在他有生之年，只要看到我開一場紅館演唱會就滿足了，這亦是我的目標」。

Gigi的瀏海髮型和鳳眼成為其標誌，加上想法特別，被網民冠以「火星女神」外號。「我常有奇怪的想法，有時心急說出來，朋友未必明白，要我再說一次」。至於常因冷酷外表而予人黑面形象，Gigi解釋︰「我向來不喜歡表達，但參賽後已有進步，之後會好好學習表情管理，笑多一點，其實我也是愛笑的女孩。」

欲知專訪詳情，請留意明天（7月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）