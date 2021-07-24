Edan新歌MV與周秀娜濕身誘惑 上架16小時錄43萬次點擊 (13:51)

呂爵安的新歌《小諧星》MV，在MIRROR官方頻道上架16小時的觀看次數已超過43萬。（YouTube圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）推出新歌《小諧星》，請來「女神」周秀娜、陸駿光及彭秀慧導演參與MV拍攝。MV昨天在MIRROR官方頻道上架，短短16小時的觀看次數已超過43萬，非常厲害﹗

Edan在MV中飾演鋼琴導師，周秀娜就是一名演員。周秀娜為新戲請Edan上門教彈琴，兩人日對夜對，結果產生了感情。試戲當日，導演彭秀慧不滿意周秀娜表現，嬲到掟劇本。雖然周秀娜本身已有未婚夫，Edan依然一直陪伴在側，兩人飲酒後跳入泳池。周秀娜向Edan說了一句話，雖然畫面沒有聲，但其口形似在問Edan「你最鍾意啲咩」，Edan就微笑凝望她。周秀娜近年收起性感，但今次在MV其中一幕穿上低胸設計的婚紗，令人驚喜﹗

Edan在社交平台留言感謝填詞的黃偉文、作曲的吳林峰等歌曲及MV製作班底。他特別感謝周秀娜、陸駿光及彭秀慧參與MV演出︰「最後多謝周秀娜。多謝你接受邀請拍呢個MV，令MV生色不少！辛苦你又落水又淋雨又學琴又ot，真係好專業，希望有機會再合作！亦多謝彭秀慧、陸駿光參與演出！辛苦晒。希望大家都會喜歡呢首歌，快啲去睇MV啦~」

（即時娛樂）