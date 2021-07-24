炎明熹得獎5日發表遲來的感言︰用行動報答你哋嘅支持 (15:57)

炎明熹（Gigi）在周一（7月19日）舉行的《聲夢傳奇》 中獨攬專業評選大獎、觀眾熱選大獎及全場總冠軍的「傳奇新星」獎，成為3料冠軍﹗勝出比賽後，Gigi忙過不停，事隔5日終於在社交平台發表感言。她在文中先多謝無綫、音樂總監Johnny Yim以及評判，並自言得獎時腦海一片空白。

Gigi說︰「我想講攞到獎並唔係我一個人嘅，攞到呢個獎我要多謝一班台前幕後嘅工作人員、導演、形象顧問及她的團隊、髮型師、化妝師、跳舞老師、Johnny團隊，還有我哋嘅主理人李生、譚生，六位星級導師、森美老師，你哋一直看待我們這班聲夢學員好似仔女咁，我喺你哋身上學咗好多唱歌及以外嘅嘢。還有後來加入的張生，一樣對我哋盡心盡力，能夠同到咁多位專業歌手合唱，我真的很難忘。」

她又感激《聲夢》另外14位學員、學校裏的校長、老師和同學，以及其唱歌學校老師高晨維。提到家人及粉絲時，Gigi說︰「最後要多謝的是一直支持我的家人們，所有一直支持我嘅粉絲們，每次不分天氣時間都等我支持我，我真的很感動，你哋嘅支持係我繼續奮鬥嘅動力，多謝你們，多謝所有人。我知道一定有漏咗多謝嘅人，用言語表達亦不是我擅長的，日後我會盡力做好每一個表演，用行動嚟報答你哋對我嘅支持。」

（即時娛樂）