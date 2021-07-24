剖析與張達倫分手原因 黎芷珊承認旺舊愛︰曾跟我一齊的人都紅晒 (17:18)

黎芷珊出道至今先後跟梁家輝、鄭伊健、陳小春、邵傳勇及張達倫拍拖，2012年與張達倫分手後一直單身至今。她接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，坦言身邊曾出現過追求者，但她很享受單身的自由，可以舒服做自己，從來不會寂寞。

芷珊比張達倫大12年，兩人相戀9年後分手，她表示與年齡差距無關︰「我們溝通沒問題，要不然不會一起9年才分手。是因為到我年紀大了，大家一起已9年，是需要更進一步，或許婚姻才能令大家繼續走下去。他是想更進一步，但我不相信婚姻，可能是因為父母離婚的陰影。我不想阻他﹗當初拍拖，他常說『我唔要小朋友都得』，但我後來了解到他需要一個肯結婚、肯和他生小朋友的人去組織完整家庭，就像他現在，那就很圓滿了。對我來說，當時大家決定分開是很正確的事，也是很圓滿的解決方法。」

提到與她拍過拖的男星都會走紅，芷珊笑說：「這個我是超級承認，其實小春之前無公開過，但可以說曾跟我一齊的人都紅晒，哈！」被問及年輕時是否獨愛靚仔，她說：「對，我年輕時頗膚淺，外表行先，首先是我要對他有感覺，到現在都是要有感覺先行。」

（即時娛樂）