時隔3年再開騷 林奕匡被觀眾熱情舉動感動落淚 (17:57)

林奕匡（Phil）昨晚在九展舉行音樂會，3年未在港開騷的他唱出《時間的囚犯》、《安徒生的錯》、《孤獨的對岸》，以及他寫給姜濤的《孤獨病》等多首歌曲。疫情期間一直未能與樂迷作近距離接觸的Phil，看到台下觀眾投入地揮動手上的小旗時感動地說︰「心情頗百感交集，其實各行各業也很辛苦，我們今次開演唱會經歷了很多難關，非常感謝大家冒險坐下來聽我唱歌，很感激大家。今日演唱會的主題是『來日之音』，希望歌曲可以治癒大家。只要大家肯聽我唱歌，我會繼續唱下去。」

安歌環節上，Phil唱完《高山低谷》後分享了一個小故事。他說︰「當年陳詠謙幫我寫詞，佢聽過我寫的一首Demo後覺得不太適合當時的我，叫我給他另一首去寫，因此成就了《高山低谷》的誕生。當年阿謙沒寫的那首Demo，後來就成為了許靖韻嘅《別為我好》。」音樂會尾聲，Phil本來唱過《愛情小品》及《一雙手》後便結束演出，惟歌迷不停喊Encore，Phil再次上台多唱一首《一世同學》。歌迷熱情起哄與拍和，令Phil感動落淚，唱不下去。

Phil事後解釋︰「疫情下要帶口罩又不能落台，作為歌手見樂迷的熱烈反應，就自然會更High。這幾年沒好好跟樂迷見面，昨晚見大家那麼熱情，加上《一世同學》歌迷很感觸，一時間情緒到，人愈大真的愈易喊。」

（即時娛樂）