獲免費教琴 彭秀慧讚Edan可塑性高 內涵零死角 (21:31)

舞台劇演員兼導演彭秀慧近日客串拍攝MIRROR成員Edan（呂爵安）的新歌《小諧星》MV，她在社交網分享與Edan的頭貼頭合照，還有Edan在旁教她彈琴的照片。

彭秀慧大讚Edan才華橫溢，可塑性高，內涵零死角。她說：「身邊有好多人鍾意Edan，尤其係拍嘢嘅朋友，大家都覺得佢可塑性好高，第一眼未必係最靚仔，但係越浸越濃嘅魅力來自和藹可親嘅外表，但係又才華洋溢，搞笑又得，認真又得。之前有人問我做咩唔讚Edan喺大叔嘅表現😂其實Edan都有嚟上過堂，不過嗰一段時間啱啱好經歷E先生錄音同埋膠戰拍攝，所以嚟嘅次數唔多，仲係warm up階段，我覺得自己未真正認識佢，甚至冇認真傾過偈。所以後來喺Mirror演唱會後台見到佢，內心雖然好想同佢打招呼，同佢講佢嗰part嘅演出真係好正，但係原來我好怕羞呀，真心唔好意思，驚佢唔記得我嘛，又人頭湧湧，尷尷尬尬……（ok我知道你一定會話傻嘅咩）好啦，希望我哋之後有機會好好認識下。

Edan喺大叔的愛嘅演出真係令人好驚喜，要讚都好多人讚咗，佢嘅喜感同埋節奏感都係天份，仲要無包袱又坦誠，我作為觀眾真係好喜歡佢啊！再睇埋佢彈琴呀，唱歌呀，搞笑呀，內涵零死角呀！嗰日拍MV捉住佢教我彈E先生嘅第一段，唔使比$5000學費，賺咗！講咗咁多都唔關隻歌同MV事，因為我知道你哋已經聽咗like咗share咗……睇在有我客串份上，咁就睇多幾次啦。都係嗰句，多謝導演邀請。#小諧星 #工作愉快是維他命」Edan留言：「多謝彭導！得閒會再嚟上堂❤️」

（即時娛樂）