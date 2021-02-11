3年前笨豬跳叫MIRROR ERROR一定要紅 花姐再許願 (22:34)

ViuTV節目監製黃慧君（花姐）身兼MIRROR與ERROR的經理人，兩個組合分別在2018年11月與12月正式出道，今年是3周年，他們已成為炙手可熱的組合。昨日MIRROR+ERROR的16子齊集到商場出席活動，獲逾5千粉絲力撐的震撼場面，他們的成功是無可置疑。

身為MIRROR與ERROR經理人的花姐有所感觸，她在IG的限時動態分享了一段《花姐ERROR遊》在日本龍神大吊橋笨豬跳的片段，她寫道：「如果許願能變真 我希望大家可以幸福快樂」。這片段是在2019年2月播映的《花姐ERROR遊》第5集，節目是於2018年12月在日本拍攝。這片段播映時觀眾的焦點可能是畏高爆喊縮沙不敢跳的保錡，花姐雖然高血壓但為節目效果而勇敢一跳。她在跳前「告白」，對兩兒子說這一跳是為他們，不要再覺得媽咪沒用。她說第二段要對MIRROR與ERROR講：「我今日跳落去之後，你哋一定要紅！你哋一定要紅！」現在的MIRROR與ERROR真係好紅，花姐不單夠膽跳橋，她更勇敢承擔栽培出受歡迎的樂壇新一代，她的願望成真了！

昨日MIRROR與ERROR的16子同出席活動，一行人由長電梯進會場，獲震撼的歡呼，而花姐尾隨著他們，也有粉絲大叫：「花姐！花姐！」活動後，花姐在IG留言：「今日落電梯時，聽到你哋歡呼聲，MIRROR ERROR有你哋真幸福！」粉絲支持花姐，也有搞笑留言問花姐可否跳多幾次笨豬跳？

（即時娛樂）