曾樂彤與姜濤拍戲？黃靜藍如願孖193拍廣告 (21:08)

【今日直擊】香港開電視在商場宣傳東京奧運，曾樂彤、李日朗的模特兒女朋友黃靜藍、鍾慧冰女兒林靜莉及鄺芷凡，還有桌球運動員傅家俊及羽毛球運動員葉姵延到場支持。

曾樂彤喜歡與媽媽一齊欣賞奧運賽事，最愛看跳水項目。她表示近期較忙主力宣傳，又要為新歌錄音，最開心接拍新電影。有傳她有分參與姜濤、毛舜筠合演的新戲，曾樂彤回應未清楚：「拍完上一部戲是《金手指》，暫時未知新片戲分和角色內容。我早前參與試鏡，另一部戲斟洽中，十劃暫時得一撇。」

黃靜藍今年碩士畢業，準備全身投入娛樂圈，主力拍廣告也兼顧主持有線節目。她解釋男友李日朗本身工作忙，經常返內地工作，加上為免情侶拍檔工作或做生意易生拗撬磨擦，所以不簽男友做她的經理人。她表示最恨與MIRROR和ERROR合作，最近得償所願：「我和ERROR的193（郭嘉駿）拍廣告，當中有餵食場面，男友看後表面裝作若無其事，我覺得他有少少酸味，但為保持形象才平淡說幾好睇！」

林靜莉以「星二代」身分簽約有線成為藝人，最近又可以亮相ViuTV節目，開心亮相不同平台獲取更多工作經驗。本身正職是做記者的她，希望向主持和拍戲兩方面發展，媽媽鍾慧冰未有給太多意見，只留意她上鏡樣子靚不靚，最想學媽媽主持節目夠淡定。

（即時娛樂）