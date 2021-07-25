黎姿為孖女慶祝11歲生日︰媽媽永遠會是妳們堅實的後盾 (13:00)

黎姿（現名馬黎珈而）與富商老公馬廷強育有3個寶貝女，一對大的孖女Gianna、Patricia已經11歲。黎姿日前為她們舉行生日會，並分享當了媽媽11年來的感受。

她說︰「昨天有朋友問我當了11年媽媽有什麼感受？腦海浮現的首先是學習，第二是耐性。從不懂得照顧小朋友到慢慢學習，研習一些兒童心理學知識，我最大的改變是記憶力變強，因為照料小朋友實在有太多日常瑣碎事要記住。又因為經常要教導她們，耐性亦變好，聲線變大和中氣十足。有時候同一時間面對女兒們不一樣的問題，我更要瞬間轉換語調或態度，扮演不同的角色，還好以前拍戲訓練有素，總算可以應付得來。」

「小朋友當然有頑皮的時候，當媽媽的自然會感苦惱，但總括來説都是開心、溫馨的。她們帶來的更多是溫暖，我很享受當她們的媽媽，甚至已開始懷念她們年幼時讓我抱在懷裏的甜蜜感覺。到現在累積了一定的經驗，但仍然不敢鬆懈，希望盡最大的努力好好培育她們成長！祝妳們繼續健康快樂長大，媽媽永遠會是妳們堅實的後盾，支持和陪伴著小豬們向精彩的未來前進！祝妳們生日快樂！Happy 11th birthday﹗」

（即時娛樂）