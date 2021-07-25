去年9月中誕下細女 陳嘉寶宣布第三度懷孕 (13:38)

陳嘉寶（Anjaylia）2017年與拍拖4年、擁半億身家的闊少黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後為丈夫誕下大女Hosanna及細女Eliana，兩年抱兩。去年9月中才誕下細女，Anjaylia未夠一年已第3度懷孕，宣布已懷孕5個多月。

她在社交平台上載大肚寫真，留言分享短時間內再次懷孕的感受。她說︰「生命，還是應該說命運好呢？都是很奇妙的。神總是很會給我們驚喜。小時候的我，總是覺得自己會遲婚、晚生育。沒想到，二十二歲遇到了那個他，五年後步入教堂，不到兩三年，就擁抱了兩個小生命。更沒想到，才剛剛三十有一，肚子休息沒有多久，便又被新生命扎根進駐了...小時候幻想中，跟自己說好了的『32歲結婚， 35歲生第一個孩子』那個計劃案呢？煙消雲散了... 驚喜驚喜，喜樂還是大於訝異的。因為我們深深的知道，那都是神的祝福。能懷抱、孕育從衪而來的生命氣息，是最大的應許和祝福。感謝大家陪著我成長。從前那個讀書時期一邊努力讀書一邊兼職拍廣告，在電視上、交通工具上、報紙雜誌上陪着大家上下課、返工放工的小女生一步一步在大家的愛護和見證下今天已經成為三個小生命的媽媽了...感恩。知福。今後還請繼續多多指教。」

Epaphras則上載他摸着太太孕肚的照片，以英文留言︰「這張照片是去年的，但我覺得是昨天的...... 感謝上帝再次賜給我們另一個奇妙的禮物。謝謝我的愛Anjaylia，我愛你。『孩子們是上帝的祝福和禮物。』詩篇 127:3」

（即時娛樂）