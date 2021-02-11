神徒租尖沙嘴大廈戶外3層LED大屏幕 為盧瀚霆宣傳新歌 (14:32)

盧瀚霆（Anson Lo）本月初生日時掀起全城打卡潮，一班「神徒」（粉絲暱稱）展開連串生日應援，除租下尖沙嘴碼頭近五支旗杆位置的巨型廣告牌、在各區巴士站燈箱登廣告、辦展覽，「重頭戲」郵輪船身LED燈砌的心形圖案及「ANSON LO」字樣更是成為城中熱話﹗

隨住Anson Lo早前推出新歌《不可愛教主》，神徒們繼續進行連串新歌應援活動，當中包括流動宣傳車、YouTube平台廣告、巴士車身廣告及推出一系列「不可愛系列」宣傳品。除了以上的應援活動，歌迷會由今日（7月25日）至8月7日租下尖沙嘴某大廈的戶外3層LED大屏幕播出新歌廣告，定必又掀起新一輪打卡熱。

Anson Lo的歌迷會在社交網留言︰「相信不少神徒和市民已經與流動式的不可愛宣傳車和巴士車身廣告偶爾遇上了！今次接力的是固定式位於尖沙嘴戶外3層LED大屏幕與大家見面。3層LED大屏幕將為大家帶來《不可愛教主》視聽上的享受，在繁忙的街道上定必吸引途人駐足，欣賞我們不可愛教主的感染力和魅力。神徒們，誠邀大家親身前往不可愛LED大屏幕感覺一下教主的攝人魅力吧！不‧可愛‧教主？不可‧愛‧教主？不可愛‧教主？神徒們的唯一答案是不可不愛教主吧﹗溫馨提示，外出打卡/拍照要做足防疫措施。除了要戴好口罩、隨身帶備消毒清潔用品、保持社交距離之外，更加要注意安全，留意路面情況呀！全力應援﹗」

（即時娛樂）