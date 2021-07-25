「田牧CP」呂爵安盧瀚霆Sweet唱情歌 陳卓賢夾喺中間勁尷尬 (16:50)

ViuTV劇港版《大叔的愛》令MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）人氣急升，兩人昨晚聯同陳卓賢（Ian）演出網上慈善演唱會，3人先輪流出場獨唱，「阿牧」Anson Lo與「阿田」Edan隨後合唱《大叔》主題曲《突如其來的心跳感覺》，兩人合唱時默契十足，Edan更搭住Anson Lo膊頭，如一對真情侶般甜蜜。

Anson Lo、Edan之後走到台邊跟Ian排排坐傾偈，被安排坐在他們中間的Ian忍不住說︰「其實我不太想坐在你們中間，好似阻住你們，但大會安排，所以沒辦法。」Anson Lo笑言︰「我坐你隔籬也開心！」Ian答︰「我知道。」Edan即時「阿田」上身質問Anson Lo︰「你說什麼？」Anson Lo反問︰「做乜，你嬲乜啫？」Ian安慰Edan，Anson Lo也對Edan說︰「我坐近少少，坐近你少少！」

音樂響起時，Edan問︰「你們唱《告白氣球》呀？」Anson Lo笑他又嬲又呷醋。Ian見狀問︰「你們是否抽離不到？」Anson Lo坦言有少少，Edan卻說︰「其實我沒有。」Anson Lo笑他︰「你是沒有抽離過！」兩人哈哈大笑。Anson Lo和Ian合唱時，Edan作狀向Ian獻吻，輪到他和Ian合唱時，他又攬住Ian向Anson Lo「示威」，Ian無奈表示︰「你們有冇諗過我感受呀？」

（即時娛樂）