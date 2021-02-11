C AllStar紅館開騷輪流喊 騷肌唱《IGNITED》掀高潮 (17:45)

C AllStar昨晚舉行休團後重組的首場紅館演唱會，成員On仔（陳健安）、Jase（何建曦）、King（吳崇銘）及釗峰除了開場時的太空裝外，全晚還換上多個造型，當中以「樹人」形象最特別。

他們又透過歌曲互爆隊友性格，釗峰被指最多緋聞，3位兄弟笑他︰「喜怒形於色，但佛系點會嬲，依家釗峰係『釗即是虛，峰即是空』。情愛、慾海、兒女私情睇化未？最多緋聞是他。」King就被指經常遲到是「廢系」，King反擊：「我不廢，怎顯得你們勁？」釗峰笑他是「複雜的雙魚座」，King自嘲是「鹹濕的魚」。

C AllStar在演唱會上唱出《天梯》等多首金曲，King唱《留下來的人》忍不住落淚，釗峰唱《此刻無價》時亦流下男兒淚。4子又唱出MIRROR的《IGNITED》，釗峰及On仔獻唱時被扯爛衫騷肌，掀起全晚高潮。

首晚演出嘉賓是林家謙，林家謙笑言和4子早有關係，他與釗峰是中學的師兄弟、與King一齊做過幾次混音、與On仔曾在音樂會上合作過。合唱一曲《時光倒流一句話》後，C AllStar留下林家謙在台上，林家謙說︰「第一次在紅館台上一個人唱驚驚哋，還要四面台，真係好難搞！」不過，當他聽到觀眾歡呼後即表示有回信心，隨即唱出一曲《神奇的糊塗魔藥》。

（即時娛樂）