Anson Lo現身尖沙嘴打卡玩驚喜：今天是穿短袖的心情 (20:50)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近推出新歌《不可愛教主》，一班「神徒」（粉絲暱稱）為偶像進行連串新歌應援活動，除了流動宣傳車、YouTube平台廣告、巴士車身廣告及推出一系列「不可愛系列」宣傳品，歌迷會由今日（7月25日）至8月7日租下尖沙嘴某大廈的戶外3層LED大屏幕播出新歌廣告。為答謝神徒的支持，今日「教主」Anson Lo突然現身尖沙嘴，分別到停泊在海防道一帶的《不可愛教主》流動宣傳車，以及尖沙嘴某大廈的戶外3層LED大屏幕附近打卡，吸引大批粉絲及途人目光，爭相為他拍照，又有人為他打氣嗌「加油」。

Anson Lo在社交平台上載前往打卡的片段，片中的他看來心情大好，打卡時擺出V字手勢，又合十多謝大家支持；另一亮點是，曾表示一年四季都習慣著厚衫的他，這天以一身黑Look打扮，黑衫、黑褲配上黑帽及太陽眼鏡，但今次卻是著短袖衫。Anson Lo留言：「今日突發去打卡～雖然未能以公開活動形式提前跟你們說，但仍然想親身去答謝你們每一位，哪怕只是驚喜的岀現一下，感謝每一位👶🏻的應援，希望下一次能夠和更多神徒見面♥️ #我也愛你們 #ByTheWay #今天是穿短袖的心情 #不可愛教主」

相關新聞：神徒租尖沙嘴大廈戶外3層LED大屏幕 為盧瀚霆宣傳新歌

（即時娛樂）