「遮遮」炮製BBB組合早餐 張敬軒：唔通係咩密碼？ (21:45)

張敬軒不時在社交平台分享工人「遮遮」煮的特色早餐，為網民帶來不少歡樂，今日軒仔又貼上早餐照，雖然又是麵包，他卻說「遮遮」有改進。軒仔留言：「#到咗依家出街都仲有人問我今日食咩早餐，你哋唔使再問了，因為冇變過，唔該。為期兩個月嘅 #搬屋搬廠搬寫字樓終於到岸，我呢邊大部份嘅嘢都係新嘅開始，唯一冇變嘅就係我朝頭早嗰餐…

噚日朝頭早起身，雪櫃除咗兩隻凍嘅芒果同一個由舊屋帶到嚟新屋已經雪咗兩個禮拜嘅蜜瓜，同埋啲汽水同冰格有冰粒，就乜都冇了…我嗰下係著著哋，於是我將長久以來積壓嘅各種問題趁住今次轉環境同佢好好討論咗一番 #我突然間發現我嬲嘅時候英文會流利好多 #可能平時慣咗嘻嘻哈哈好明顯佢唔係咁接受到我嘅認真mode #佢有啲唔開心 #佢話俾我聽佢會處理好我個早餐問題 #佢會諗辦法改進

於是今朝就改進咗！！ #而我appreciate #其實有冇高人指點下個BBB組合係咪有咩意思 #唔通係咩密碼？ #BreadBreadBread #我確係淆 #早餐終於有得揀之 #張宅早晨全餐ABC #A餐 A形麵包 #B餐 B形麵包 #C餐 C形麵包 #阿遮心諗阿蛇你再嘰嘰趷趷我就俾C你食」

（即時娛樂）