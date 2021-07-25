專訪︱因為愛妻一番說話 姜皓文注重健康要比太太長壽  (23:12)

姜皓文在《刑偵日記》跟陳煒飾演夫妻，劇中的他因太太失蹤致憶妻成狂。（劉永銳攝/劇照/明報製圖）

現年54歲的姜皓文（黑仔）入行35年，演出作品無數，其中憑電影《拆彈專家》奪得香港電影金像獎最佳男配角，又以《翠絲》的破格演出獲「第2屆MOVIE6全民票選電影大獎」最佳男主角，成為「民選影帝」，演技無庸置疑。黑仔在播映中的無綫劇集《刑偵日記》演技大爆發，劇中他飾演患有躁鬱症的重案組警司，加上妻子失蹤，憶妻成狂，情緒崩潰；黑仔的演出獲讚賞，他卻謙稱沒有太大信心爭視帝，但求觀眾記得他的角色，而且獎項不是想爭就爭得來。

劇中的黑仔憶妻成狂，現實中的他是一名愛妻號，更將日常與太太殷寧的真實對話，連交帶百年歸老的身後事都投放入劇本，毫無保留地透露出來，他說：「我對太太說，我一定要做最後走那個，因為我要幫她的喪禮安排得好好。」黑仔讚太太對生死看得開，他轉述太太的說話「大吉利是，我有病，你不要讓我辛苦，不要急救來搶救我！你由得我走，不用搞喪禮，我不喜歡不開心的事，也不喜歡大家見到我醜樣，死了就讓我走」，黑仔對太太這番說話感受甚深，為了活得比太太更長壽，所以他很注重身體健康。

黑仔的養生之道，除了行山、跑步運動，日常飲食也很清淡，已戒吃豬牛羊鴨鵝，只吃魚肉，2017年更成功戒煙；不過，之前他接受身體檢查，發現腸胃癌症指數偏高，幸好只是虛驚一場。

今年10月是黑仔與太太的結婚22周年紀念，預計受疫情影響，未能像往年般出埠慶祝，故夫妻二人打算留家共度，相信一樣開心，「我好鍾意送太太開心驚喜，有一年她生日，我找師傅學整蛋糕送給她，我覺得兩公婆之間需要有點開心回憶」。

欲知專訪詳情，請留意明天（7月26日）明報娛樂版。

（即時娛樂）