擔任C AllStar尾場嘉賓｜ERROR首登紅館「自肥」 帶「死亡行星」做禮物 (14:27)

組合C AllStar一連兩場紅館演唱會昨（25日）晚圓滿結束，MIRROR成員江𤒹生和陳瑞輝﹑麥明詩和男性友人等支持，而游學修和舊愛蘇麗珊也同場，蘇麗珊則偕男友拍拖睇騷。

尾場請來人氣爆燈的男團ERROR擔任嘉賓，這也是ERROR首踏紅館舞台，4子現身時全場尖叫聲雷動，掀起高潮。2隊合唱《我們很帥》，最搞笑是唱完後，ERROR不停叫觀眾記得關注他們和C AllStar的Instagram。隨後，2隊影大合照又爆笑料，On仔（陳健安）投訴193（郭嘉駿）太高，每次站在對方身旁都被遮住，於是分前後排企，但又到肥仔被遮住，最後他們索性一字排開影。

身為嘉賓的ERROR亦沒有兩手空空，帶上「死亡行星」做禮物，於台上與C AllStar快問快答。阿Dee（何啟華）問Jase （何建曦）：「我們出年3月有什麼節目？」Jase快答：「開演唱會！」全場歡呼，阿Dee聞言瞪大眼說：「我們都不知，所以不知你有否答錯！」疑似漏口風有開騷計劃。吳保錡再問釗峰：「我最喜歡吃什麼？」台下大叫：「女！」釗峰順應民意說：「女囉！」193搶答：「他出名食素，喜歡吃『沙律』（保錡女友）！」最後由最健碩的On仔代表受罰，阿Dee還笑指對方腹肌堅硬，故沒半點受損。

之後C AllStar落台換衫，193笑說：「多謝C AllStar幫我們暖場暖了1個多小時！」首踏紅館，ERROR也不忘「自肥」，阿Dee笑說曾看過張學友紅館個唱是有握手環節，但疫情關係，他們唯有改「遙距握手」，語畢4子跟全場觀眾隔空「握手」，場面搞笑！

出名在節目中隨時隨地都能睡着的肥仔（梁業），則選擇在紅館台上睡覺，他相信香港應該沒藝人做過；保錡就叫觀眾幫手大叫「ERROR」，他會拍片並tag上Justin Bieber，希望對方看到找他Featuring。193則笑指新年開騷會收到利市，但未到新年，觀眾可掉個銀包上台給他，但行了一圈都未有「收穫」。他無奈說：「很離譜呀！」最後ERROR唱出新歌《我們不Chok》。

（即時娛樂）