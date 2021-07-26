淚謝歌迷｜入座率放寬但歌酬不變 C AllStar盼挑戰五面台 (15:48)

組合C AllStar一連兩場紅館演唱會昨晚（25日）圓滿結束，全場氣氛熱烈，encore時，C AllStar換上特色衫登場，On仔（陳健安）自言代表運動界，其衫袖位的區徽是從他當年任港青足球隊隊員時，穿過的波衫上拆下來，很有紀念價值。

唱完《從當天到今天》後，釗峰回想起當年開首個售票個唱的情景，情緒激動，含淚感謝觀眾12年來支持，令他們夢想成真開到紅館四面台演唱會。

On仔亦感謝3位兄弟磨蝕自己稜角為組合付出；向來冷靜的Jase（何建曦）唱到最後一曲《此刻無價》時，也忍不住流下男兒淚，需隊友安慰。粉絲反應熱烈，完騷後仍不肯離開，C AllStar在歡呼聲下再次上台，最後眾人繞場一周，跟四面觀眾合照作結。

C AllStar完騷後受訪，對於入座率放寬至85%，4子的歌酬可有加碼？他們笑指歌酬不變，但很開心可以有更多觀眾入場，並透露4子稍後會繼續合體推出新碟。Jase在演出尾聲喊得最勁，他笑稱「交戲」而已：「知道喊完就收工嘛，我第一首就已經想喊了。」初嘗紅館四面台滋味，他們指今次舞台機關花盡心思，尤其出場時從天而降的機關最「恐怖」，像玩跳樓機一樣，嚇到腳軟。King（吳崇銘）直言下次想挑戰5面台，可弄個空中舞台。

相關新聞：擔任C AllStar尾場嘉賓｜ERROR首登紅館「自肥」 帶「死亡行星」做禮物

（即時娛樂）