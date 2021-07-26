羅敏莊9月九展開騷 陳國邦拍片為老婆打氣 (16:40)

羅敏莊已為9月個唱作好準備，其中要做的是減肥。（大會提供）

羅敏莊（Mimi）將於9月4日及5日，在九展Star Hall舉行《羅敏莊Live Alive演唱會》，Mimi相隔9年再舉行個唱，她的好友黎瑞恩、黃翊、伍仲衡及李志剛將擔任演出嘉賓。

Mimi老公陳國邦身在內地工作，但不忘為太太打氣送祝福，他利用做運動時間，拿着手提電話邊跑邊自拍，並搞笑稱「我老婆開演唱會，咁大件事都冇人講」，加上一臉焦急、肉緊的表情，誓要落力為老婆助攻宣傳。

那邊廂陳國邦為Mimi打氣，這邊廂囡囡陳禛在香港接力，跟媽咪回應爹哋的「咁大件事冇人講」短片，兩母女合拍地說出開騷地點和日期。

Mimi的9歲女兒陳禛難得首次見證媽媽開演唱會，其實9年前Mimi首次舉行個唱，當年女兒仍在Mimi肚中，今次有女兒見證演出，感受特別深。

Mimi透露已為9月個唱作好準備，其中要做的是減肥，她信心的說：「為了演唱會已開始收身，之前影了一輯很美海報，心情極興奮，這兩個月的日子要努力節食。」

除了減肥外，另一個重要任務，當然為演唱會編排表演環節及選歌。個唱其中一部分Mimi會與音樂人伍仲衡jam歌，更有觀眾即時點唱時間，她雀躍的說：「點唱環節如果觀眾反應熱烈，可能會唱得比歌單更加多的歌曲，他們即場點，我立刻唱，知道觀眾一定好開心，而我自己一定玩得好興奮。」

（即時娛樂）