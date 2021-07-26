「少年蘇樺偉」演技大爆發 馮皓揚真情流露哭念遠方母親 (17:07)

由吳君如、梁仲恆、馮皓揚、錢小豪和張繼聰等合演的電影《媽媽的神奇小子》，將於8月12日上映，今日發放終極預告和海報，飾演成年版蘇樺偉的梁仲恆，片中一句「我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得3000元咋」，聽得令人心酸，亦充分表達傷健運動員追夢與現實之間的矛盾。

在定檔每報中，除了有戲中經典的「快過火車」場面外，設計師亦巧妙地把蘇媽手上的絲巾，轉化成偉仔這個「神奇小子」的斗篷，喻意偉仔在蘇媽的支持下，成為令人驕傲的「神奇小子」。

電影根據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事真人真事改編，由吳君如監製及主演，蘇媽一角由君如飾演，飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚則是零演出經驗，今次為電影獻出第一次。馮皓揚在電影中有不少跑步戲分，在運動場上不停跑，對這個年輕人來說應付自如，但面對內心感情戲的演繹就是一大挑戰。蘇樺偉少年時，曾赴美國阿特蘭大殘奧運動會特訓，那次是他第一次離開父母，隻身遠赴外國，特別難受；馮皓揚便要演繹這一段情節，在遠方致電回家問候家人，邊說邊忍不住落淚。演出時馮皓揚要邊流淚，邊演繹蘇樺偉的說話方式，令他一時間未能兩邊兼顧。

戲中演蘇樺偉教練的張繼聰見狀，就跟他細心解說，在旁指導，希望可以引導出馮皓揚的情緒。最終這場戲，在阿聰及導演協助下順利完成。馮皓揚說：「我回想自己來拍戲這麼多天，都沒有找過媽媽，又想想平時對媽咪做的衰嘢，會內疚。多謝聰哥教我，他跟我講蘇樺偉自小由媽媽照顧，第一次這麼久都見不到媽咪，會好掛住。我好多謝大家給我意見，令我演繹蘇樺偉時更有信心。」

問到阿聰跟皓揚說了什麼？他笑說：「我話佢知唔知搞到大家冇飯食？哈哈！其實都係畀啲picture佢，引導佢墮入情緒深淵，他後來都好快投入到。我在旁邊看都眼濕濕，好有生命力。其實演員就係要無中生有，呃自己再呃埋全世界。當佢情緒一來，全體人員都好認真，準備拍攝。演員就係要互相幫助，我都有叫君如獎勵皓揚食多個饅頭。」

（即時娛樂）