亞姐質素參差｜參賽佳麗最大46歲 謝雨倩「折骨Ben」上身 (20:00)

【今日直擊】《亞洲小姐競選2021》香港賽區面試今日於大埔亞視總台舉行，大會原本稱有44位佳麗參與，但最後到場的只得24位，亞視公關表示其餘20位佳麗，將另約日期再進行面試。由於不限年齡，出席的24位佳麗中，年齡最細18歲，最大是46歲的單親媽咪，當中不乏雙碩士，也有茶餐廳侍應。她們分成4組以泳裝會晤評判和傳媒，比較下，當中以27歲的袁群有和23歲的孫伊較高質，被看高一線，但大部分佳麗質素平庸。

眾佳麗逐一穿上自選泳裝登場，但效果驚多過喜，其中（10）袁群有和（34）孫伊的樣子，算是芸芸佳麗中較好，二人身材均勻，談吐大方。剛大學畢業的袁群有，現經營服裝網店，明年想修讀心理學。這是她首次踏上選美舞台，希望籍此增加自信。笑問看完一班對手後，可有增添信心？袁群有自言差不多，每位佳麗都有不同特點。可有想過參加港姐？去年剛從英國返港的她，覺得亞姐比較世界性，可擴闊視野，不擔心亞視財困，因她不是為獎金而來，而是為冠軍而來。

孫伊是中大會計學生，現正在一間中資投資銀行實習，特意請假來面試。被看高一線的她，覺得每位佳麗都很漂亮和優秀，不覺得廣東話不好會影響比賽，但現在每天多聽多講廣東話。

現年37歲、任職茶餐廳侍應的（17）薛影儀自信式出場，自覺皮膚較白、身形好，以及頭髮和樣貌都是她優點，平時亦有跑步。問她是否有個選美夢？她直言難得今年年齡放寬，所以想試一下，事前沒特別準備，想來便來，有信心奪得季軍。

（26）馬嘉韻身上多達9個紋身，她不擔心因此影響選情，今屆港姐亦有佳麗紋身，對方選擇以遮瑕膏掩蓋反而被網民指虛偽，就算MIRROR成員也有紋身，但一樣受歡迎。對於額頭反光，她坦言不懂化妝，只搽了防曬，若可素顏參賽反而更有信心。

18歲的（3）甘穎怡自稱是一名學生，亦是兼職模特兒，參賽為挑戰自己，父母也很支持。她自言會努力減肥，現時體重約160磅，目標減10磅。46歲的（28）胡春梅報稱從事餐飲業，現時單身，有一名13歲的小朋友。她知道年紀大會輸蝕，但不要緊，想學習和挑戰多一點。評判問到她自覺哪方面比宮雪花優勝？她直言：「我瘦過她，身材好一點。」（18）謝雨倩則靠折骨神技出位。

亞視執行董事陳偉傑對於亞視上周五遭債權人香港音像版權有限公司入稟申請清盤，他表示未了解事件，之後會馬上處理，相信不影響亞視運作及亞姐。陳偉傑又指每年參賽佳麗質素差不多，經過改造和培訓便會有所提升，絕對有得搞，且今屆學歷水平也高了。談到昨日只得24位佳麗面試，他說其餘佳麗可能因工作或其他原因未能出席，日內會繼續約見。香港區決賽預計在9月中舉行，否認對撼港姐，今年亦不設獎金，但會有豐富獎品。

（即時娛樂）