《刑偵》新低點︱播放奧運節目 TVB收視成績贏ViuTV (23:28)

體壇盛事「2020東京奧運」於上周五（23日）開幕，香港3間免費電視台TVB、ViuTV與香港開電視當日均安排直播開幕禮，其中TVB與ViuTV於晚上6時分別播映《2020東京奧運開幕典禮 全情READY!》與《奧運有得揀》，前者是半小時的前奏節目，主要是奧運主持跟在日本採訪的藝人對答，又播映陳豪、王浩信等藝人在其他地方的造勢情況，之後播放《6點半新聞報道》，到7時才直播《2020東京奧運開幕典禮》；後者則有兩大人氣組合MIRROR及ERROR助陣，跟主持齊齊講奧運講足一小時，同樣於7時才直播開幕盛況。

無綫今日公布上周（7月19日至25日）三台電視直播收視資料，其中播放奧運的收視成績惹關注，ViuTV的《奧運有得揀》錄得5.3點（觀眾人數約35萬），TVB的《2020東京奧運開幕典禮 全情READY!》只有3.8點（觀眾人數約25萬），從數字上看，ViuTV首次超越TVB；不過，無綫方面澄清，ViuTV的5.3點是晚上6時至11時的平均成績，首半小時跟TVB對撼，平均只有1.9點，而當晚觀衆選擇透過TVB收看奧運開幕禮的佔了72%。而香港開電視當晚於晚上6時半才開始播映開幕禮節目，平均收視1.3點。

至於TVB劇集《刑偵日記》收視繼續下滑，上周一至四的播放時間調到晚上10時15分，結果平均收視11.4點，比對上一周錄得的14.2點更低，是開播以來的新低點。

（即時娛樂）