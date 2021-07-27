訪問張家朗奪金被轟欠專業 陳約臨堅稱冇問題後刪fb帖文 (12:29)

港產「劍神」張家朗昨在東京奧運接連越級挑戰，終擊敗意大利隊猛將奪走男子花劍個人賽金牌。代表無綫前往東京採訪東奧之一的陳約臨（Kelly）訪問張家朗時被指表現欠專業，問題全不到重點。她又在張家朗發言時打斷對方說話並說出自己感受，更表示要代表香港市民向他送飛吻，及稱要改口叫對方做「金家朗」，結果遭網民洗版式鬧爆。

陳約臨事後接受傳媒訪問時堅稱自己冇問題，她說︰「我不覺得我的問題不專業，因為我知道張家朗比賽了12個小時，除了問他的得獎心情外，我覺得問他吃食過什麼食物來保持體力也很重要。我只是想問得細膩一點﹗到這一刻為止，我都會堅持這樣問，這個問題有重要性。」陳約臨強調她早在2017年已是體育節目主持，當時已很留意張家朗。

不過，陳約臨後來竟將她在facebook與賽事有關、被網民留下大量負評的帖子刪除，目前其facebook的最新帖子為她於7月24日上載的單人照，並狂吸逾4000個「嬲嬲」表情符號。大批網民繼續留言炮轟，鬧她「唔好以為delete post就無人知」、「提問無聊，言辭無禮」、「做錯事應該道歉而非刪帖」、「你破壞晒成個歷史時刻」。

（即時娛樂）