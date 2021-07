next

張家朗昨晚在東京奧運勇奪男子花劍個人賽金牌,代表無綫前往採訪的陳約臨被網民鬧爆表現不專業,她事後堅持冇做錯,並獲負責TVB奧運節目的無綫製作經理衛世輝力撐,惟陳約臨已刪除社交網與賽事有關的帖子。另一方面,她與同樣在場內觀戰的另一TVB代表方力申,因為在社交網上載比賽片段而惹起爭議。有網民指根據東京奧運「Terms and Conditions of Ticket Purchase and Use」第33條(Filming),未經批准不可將場館內拍攝及錄製的片段上載至社交網及直播,因此質疑方力申、陳約臨違規。方力申已將直播片刪除,惟其Instagram的限時動態仍有張家朗比賽片段。

(即時娛樂)