姜濤Keep住心中有火︰這團火可燒晒對自己的懷疑和不足 (19:40)

姜濤將聯同林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi演出拉闊音樂會。是次音樂會以「風火雷電」為主題，代表「火」的姜濤從未踏上拉闊舞台，因此收到邀請時很開心。他說︰「我希望可以令大家都覺得我值得擁有今次的表演機會，同時期望在編曲、排舞上，都有新的感覺給大家。」

談及是次拉闊音樂會的陣容時，姜濤透露本來找Tyson Yoshi合作《Master Class》一曲，可惜當時對方不在香港。他說：「今次很希望可以跟Tyson Yoshi合作《Master Class》，他的音樂給了我很多靈感，所以想看看用他的演繹方式會有什麼感覺。」被問到會否獻唱隊友柳應廷（Jer）的難度之作《狂人日記》，姜濤笑說：「嘩，這首歌很難呀！當初聽到這首歌時，也有私下試唱，我要看過不過到Jer那一關先，因為他對自己的歌要求好高！」

姜濤坦言由參與《全民造星》開始，經理人花姐（黃慧君）一直叮囑他內心要有「火」。姜濤說：「做每一首歌前，我心中都有團『火』，告訴自己『這首歌一定掂』。我覺得要有這份信心，首歌才會做得好。」作為年輕一輩，有時也會受到不少質疑，姜濤說：「這團『火』對我來說，可以燒晒對自己的懷疑，以及過去不足的自己。」

（即時娛樂）