【今晚直擊】莫文蔚(Karen)相隔20年再推出廣東專輯,碟內收錄8首歌曲,其中3首是新歌,其餘歌曲包括全新詮釋電影《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》、電影《食神》插曲《初戀》等,她趁拍攝MV,還拍了紀錄片。Karen今晚舉行專輯紀錄片首映禮,她透露其中一站拍攝,重踏《喜劇之王》的石澳場景,外籍老公Johannes也有同行遊覽,攝影師不經意捕捉Johannes的畫面放入紀錄片內,她笑言老公沒有獲得酬勞,但會獻吻報答對方。問到夫妻二人長住香港,還是回外國定居?Karen說:「暫時都會留在香港,我想陪媽咪耐一點時間,但他(Johannes)遲早都要返去德國。」

