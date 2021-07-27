曾經歷嚴重焦慮 陳明憙考音頻治療師資格助人自救 (23:12)

創作女歌手陳明憙（Jocelyn）日前參與《賽馬會「從聲出發」社區音樂計劃》，到石硤尾賽馬會創意藝術中心，身為音頻治療師的她跟長者們分享音頻治療。活動開始Jocelyn唱出《月亮代表我的心》，更與一眾長者們拿起樂器一起jam歌，一眾「老友記」分別拿起Bongos鼓、響板等多種不同樂器打着拍子，又跟Jocelyn大合唱， 現場氣氛頓時熱鬧起來。隨後，她自彈自唱自己創作的歌曲《遊樂》。

她跟「老友記」玩得開心，氣氛令她想起已離開的嫲嫲及遠在溫哥華的公公婆婆。Jocelyn說：「佢哋都好鍾意唱歌，以前我都會用歌手錄音嘅咪、寫歌嘅 programme，錄我阿嫲唱鄧麗君《甜蜜蜜》，到依家仲有呢啲recording，所以今日透過呢個《賽馬會「從聲出發」 社區音樂計劃》，令我可以感受到呢個溫馨。」

Jocelyn透露去年已考取音頻治療師的認可資格，這次作品是她首次將音頻治療元素加進流行音樂中。她說：「成首歌對我嚟講就好似一個療程，我將有安眠效果嘅音叉頻率錄咗入去，希望大家聽到隻歌後，可以由失眠變安眠。」活動期間，Jocelyn亦有分享她的「音頻治療」：「因為自己曾經歷嚴重失眠及焦慮，嗰陣時都搵緊一啲自然療法去解決失眠，最後搵到音頻治療。同埋可能因為自己都係歌手，覺得出嚟嘅反應好work，解決到我失眠，於是我再同身邊嘅人分享，先知道原來好多人都有失眠問題，好多人有呢個需求。」她又稱：「我失眠覺得好孤單，好似冇嘢幫到我，又唔想食藥，希望有同樣經歷嘅人可以知道，起碼有呢個option可以試吓。音頻治療其實係人類最古老嘅自然療法，希望多啲人會知道同接觸到。」

Jocelyn透露除了音樂創作，自己早前亦開始以治療師身分執業，為朋友及客人進行音頻治療及音叉治療。她說：「呢個係我嘅專長，每個人都有佢嘅路同使命，依家除咗創作音樂，亦搵到我人生另一個使命。」她更即席為現場的長者示範，讓他們感受音頻、音叉治療所得到的紓緩。問到她為朋友及客人進行治療時，印象最深刻的個案，她笑說：「試過有人嚟搵我係因為感情問題，佢話唔知要唔要分手，我話呢個我幫唔到你，但我可以幫你諗清楚自己想點。但做吓做吓其實feel到佢好知自己想點，只不過係佢唔敢講出嚟。另外，仲有一個深刻印象就係幫佢做完之後，第二日佢即刻搵到份新工，唔知關乜嘢事，但係都要講，哈哈哈！」

（即時娛樂）