惺惺相惜︱馮允謙為張天賦作新歌 狂飈高音增難度 (00:39)

馮允謙（Jay Fung）近日為樂壇新人MC張天賦作曲的《反對無效》上架，獲一致好評，MV在YouTube點擊更突破200萬。日前MC邀請了Jay一起走進錄音室，合唱《反對無效》英文版《How Many Times》，以及Jay的新歌《因愛之罪名》英文版《Can't Stop Myself Tonight》。兩首歌的曲及英文歌詞，均由Jay親自譜寫，充分表現出他的音樂才華。

當日錄音，兩人是首見面，Jay對後輩非常照顧，由於兩首歌的高音部分相當之多，他細心指導MC一些飈高音小技巧，未幾，兩人已在鏡頭後又唱又跳，很快打成一片。MC說：「今日可以邀請到Jay上嚟同我合唱兩首歌，我好開心，又好緊張，之前聽人講Jay好nice，依家見埋真人，真人原來更加nice。」Jay發揮他的搞笑本色，說：「我想講，你首歌真係好好聽，哈哈！唔係因為首歌係我作，而係你真係唱得好好，你唱得咁好聽，我冇可能唔nice啦！」

Jay指《反對無效》這首歌好高音，他對MC說：「你唱得好正，啲高音好正，我之前有睇你《全民造星II》，知道你唱歌好好聽，下次不如我再寫隻飈高音嘅歌畀你。」

（即時娛樂）