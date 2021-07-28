「生粉」撐偶像兼索飛吻 AK聞跟麻利傳姊弟戀：講呢啲？ (13:25)

【今日直擊】人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong），到尖沙嘴出席一間香水限定店活動，吸引逾400名「生粉」（粉絲暱稱）到場支持，場面墟冚。AK約上午10點40分現身，粉絲見到偶像隨即進入瘋狂狀態，尖叫聲不斷。

AK亦非常識做，不但揮手打招呼，還Chok出靚仔三七面冧粉絲。之後AK配合大會要求，坐在沙灘椅和到沙灘小屋拍照，順帶滿足不同方位的粉絲，他又主動將香水噴出來聞，兼露出一副享受的樣子，可謂交足貨。期間有粉絲大嗌「江𤒹生你好靚仔呀」、「江𤒹生世界第一」示愛，𧨾得AK滿心歡喜，露出可愛笑容兼以心心手勢回應，有粉絲嫌不夠喉，大聲高呼：「我要飛吻！」AK都有求必應，當中更有粉絲不夠高，騎住媽咪膊頭，高舉偶像名牌應援。

雖然活動不設訪問，但AK亦回應記者問題，他表示有噴香水習慣，還賣口乖說最喜歡品牌的味道。問有無送過香水給女生？他表示沒有，但有送過給媽咪。有傳AK和DJ麻利譜出「姊弟戀」，問是否可恭喜他有新戀情時？AK露出鬼馬樣子兼笑稱：「講呢啲？」當記者追問戀情真假時？AK已被工作人員拉走，而他全程與粉絲見面10分鐘。

（即時娛樂）