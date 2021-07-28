與香港兒童合唱團演繹《神奇之路》 柳應廷興奮：感覺是天使的聲音 (14:19)

由吳君如﹑張繼聰﹑梁仲恆﹑馮皓揚和錢小豪等合演的《媽媽的神奇小子》，將於8月12日正式上映，故事講述香港殘奧金牌選手蘇樺偉和他的媽媽「蘇媽」奮鬥事。

MIRROR成員柳應廷（Jer）獲吳君如邀請，與香港兒童合唱團演繹感動人心的主題曲《神奇之路》。Jer早前出席活動首度現場獻唱時，已好評如潮，現場市民大受Jer的歌聲及歌詞感動，而主題曲MV今天正式於社交平台上線，為「輸在起跑線」的人打氣，表達出同行者不捨不棄，願意一起奮鬥的心聲。

Jer與63位香港兒童合唱團成員，早前為主題曲拍攝MV，君如到現場為他們打氣，聽出耳油。Jer表示唱電影主題曲是他一直以來期待的事情：「我很喜歡音樂電影，主題曲更是一齣電影的靈魂，可以感覺到套戲的種類，很榮幸參與到今次電影，可以唱到主題曲。」

Jer指該戲是感人電影，戲中講述「蘇媽」如何與兒子蘇樺偉走過困難坎坷的路，是他非常喜歡的感人故事：「蘇樺偉先生天生缺陷成為殘障，不代表失敗，佢努力話畀人聽佢會贏，好似我咁，我由冇學唱歌，到參賽入MIRROR，慢慢一步一步行到今日的故事。」

首次與香港兒童合唱團合唱的Jer表示，第一次收到歌曲demo，最驚喜是聽到一班小朋友在後面唱和音：「我一直好想放入自己的歌曲，小朋友的歌聲給我感覺是天使的聲音，很純真、純潔地唱出歌詞，往往就能入心。一直很期待與小朋友合唱，如期待在演唱會中與小朋友一起演出的畫面。」

Jer指《神奇之路》適合送給在事業或情路上，感到迷惘的朋友：「首歌是說故事中的主角蘇樺偉先生，就算是先天不足，落後得幾遠，也能從後追上成為第一名，為何遇到挫折時，我們沒有勇氣踏出第一步呢？其實我們要勇敢去面對，一步一步邁向屬於我們的終點，每個人都有正等待他的終點，只看該人懂不懂跌低後起來走到終點，這是首歌及主角讓我們學習的事情。」

Jer又分享家人對他的支持：「一直以來家人都很支持我，我裸辭去追逐自己夢想，家人都有懷疑，但他們選擇相信，沒有給我壓力，他們會無條件地支持我，網上見到我每做一件事都無限loop，爸媽更識唱我的歌，這些已經是對我很好支持，我希望在這路途上發光發亮，希望他們為我感到驕傲。」

至於君如也分享了對新一代年輕人看法，笑指他們對輸贏像不在乎：「我女兒曾經平淡的告訴我，她贏了一個硬筆字比賽，我當時很驚訝﹗她寫字竟贏了冠軍，我問她何時頒奬，她說不去了，因為要在放學花時間等頒奬，她說還有很多功課要做，我愕然說不是嘛﹗我說讓媽媽可以與你一起參與頒獎禮，見證你攞奬盃，我會很自豪，她說那就去吧﹗你想來就來。」

（即時娛樂）