《聲‧夢飛行》門票半小時內沽清 宣布加開1場 Yumi Chantel喜出望外 (14:32)

無綫節目《聲夢傳奇》的一班學員炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）等，在短短數個月內成功入屋，不但網上點擊一再創造佳績，活動及工作亦是浪接浪。

《聲夢》學員將於8月14及15日，一連兩天假麥花臣場館舉行畢業演唱會《聲‧夢飛行 FIRST LIVE ON STAGE》，屆時除了有之前排除萬難、殺入決賽的5強學員外，另外10位學員文凱婷、林君蓮、詹天文、潘靜文、林沚羿、黃奕斌、林智樂、張馳豪、孫漢霖及蔡愷穎，亦會連同多位聲夢導師亮相。

相關演唱會門票於今（28日）早10時起網上公開發售，有聲夢粉絲於早上9時許已入定Server，結果成功登入；而大部分於9點45分後才登入Server的粉絲，則因網站繁忙以致買票困難重重。不過仍有不少幸運粉絲成功購得門票，據知靚位已瞬間沽清。經過一輪激烈「搶飛潮」，兩場演唱會所有門票，於半小時內全數沽清。由於反應熱烈，演唱會主辦單位星夢娛樂集團有限公司即日宣布，加開8月13日一場作為頭場，門票將於明（29日）早10時起網上公開發售。

對於演唱會銷情熱烈，年紀輕輕便踏上舞台追夢的Chantel及Yumi表示喜出望外，二人除了感激一班粉絲的支持及付出外，並透露也有努力為親戚朋友「撲飛」：「好多親戚朋友都好想到演唱會現場支持我哋，因為我哋知道演唱會門票數量有限，所以都盡力幫佢哋爭取緊，我哋都好擔心爭取唔到。」

（即時娛樂）