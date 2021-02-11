舞台劇《ART呃》加開一場日場 秋生自覺體力能應付 (16:22)

朱栢康在劇中有很多長讀白，是3人中最辛苦一位。（柯美攝）

【今日直擊】黃秋生、陳淑儀和朱栢康為舞台劇《ART呃》綵排，並宣布將於8月29日加開下午3時最後一場，共演出15場。對於加場，他們很開心，又稱當然愈多愈好，但因檔期問題，不能再加。

問到會否再加開其他日場？秋生說：「不好了，做埋日場很辛苦，今次在排練途中，覺得自己體力能應付，才決定加開一場日場，畢竟我已不再後生，有錢掙都掙不到。」

秋生透露他們3人中，朱栢康最辛苦，有很多長讀白，兩頁紙講3分幾鐘。問到朱栢康跟兩位演藝學院師兄同台演出，心情是否緊張？ 朱栢康說：「氛圍好緊張，與兩位大師兄合作，如在大海中跟着他們後面游泳，搵岸生存，學到很多技巧。」

陳淑儀夢寐以求與秋生合作終成事，他說：「我睇很多秋生演出的電影，很想和他合作，但一直無機會。」陳淑儀表示秋生待他很好，彼此會互窒，笑言自己都是賤人。

秋生稱綵排順利，大家沒有拗撬，氣氛和諧又愉快，他說：「大家無麻煩嘢，好專業，大家概念一樣，又認識所有舞台劇專有名詞，好似之前用另一個方法排了好一段時間，有日突然覺得要完全改變，說了一句說話，不需要解釋，大家就知怎樣演，有了前面累積，令改變後的演出更好、更踏實。」

（即時娛樂）