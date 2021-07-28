鄭伊健跟年輕女演員拍戲冇難度 錢嘉樂認有代溝盼打破隔膜 (16:32)

【今日直擊】鄭伊健、周家怡、錢嘉樂、黃淑蔓、陳海寧（Dee姐）、雲浩影（Cloud）、李靖筠等，今日到大埔出席電影《深宵閃避球》開鏡禮，英皇電影老闆楊受成到場打氣，並送上蛋糕賀周家怡生日。

伊健和嘉樂今次化身閃避球教練，伊健指該片有意義，藉閃避球帶出積極人生、衝破代溝信息，提示遇到問題不要閃避。問他年輕時有沒有閃避情侶關係？他略帶尷尬說：「其實到現在都未正式面對過，都閃避過，但忘記了，已經解決了。」

談到社會氣氛麻麻，嘉樂認為導演此刻開拍熱血勵志題材是好事，可以鼓勵年輕人定立目標，嘉樂說：「我都會教小朋友不要閃避問題，有目標和無目標，個人生相差好遠。」

提到兩人以大哥哥身分，跟一班年輕女演員合作，做過兒童節目主持的伊健表示，跟她們相處無難度：「我本身有少少智障，而她們又好主動，所以都傾到偈。」反而嘉樂坦承曾有代溝：「初初當我們是前輩，會驚，不過代溝不是死症、絕症，熟絡後沒有中間位，會拍我肚腩開玩笑，我們以前都會笑上一代粵語長片的藝人，現在班後生笑我們變了前輩。」

嘉樂覺得打破隔膜並非難事，花幾分鐘跟後生仔學潮語，努力融入其中。伊健笑言連萬歲請下午茶，也要追上時代：「以前下午茶請飲檸茶、菠蘿油、蛋撻，現在要買珍珠奶茶、芝士蛋糕。」

（即時娛樂）