等待Mr. Right出現 42歲周家怡拒認「英皇電影一姐」 (17:00)

【今日直擊】日前度過42歲生日的周家怡，今天出席電影《深宵閃避球》開鏡禮，獲老闆楊受成送上蛋糕補祝。周家怡在現場被呼「英皇電影一姐」，她即耍手否認：「大家講笑，真的不是，不要嚇死人，不過好多謝老闆楊生送鼓勵，好開心。」

她透露42歲生日正日，獲得一日假期，她在家睡覺慶祝，生日願望可以保持青春。她指今次在戲中演社工，都可以親近後生女吸收青春氣息：「年輕人好熱血，好彩跟她們沒有代溝，很談得來。」她大爆鄭伊健面對這班熱情的妹妹亦難以招架：「班女仔好純真、可愛，有時玩整蠱，會圍埋唱伊健的歌、大叫伊健個名，弄得他好尷尬。」

問她有沒有為自己的終身大事籌謀？她百無禁忌笑說：「殮葬買位？沒有想太多，現在沒有拍拖，可能我麻煩啦，我信感覺，但暫時未遇到一個好有感覺，現階段覺得有沒有配偶都得，但怕講完60歲後悔，我仍然等對的人出現。」

單身的她感恩有工作支撐生活，最近還跟陳家樂合作另一電影，但她謙稱人氣未及組合MIRROR，而自己都是MIRROR支持者，加上留意到多位香港年輕運動員在今屆奧運取得好成績，令她非常感動：「班年輕人好勁、好犀利，香港很久沒試過有這個氛圍，香港加油！我覺得香港將會行運。」

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（即時娛樂）