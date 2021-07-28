邀6號@RB執導新歌MV 方皓玟為紅館個唱狂操體能 (17:40)

方皓玟（小明）將於下月26日至29日假紅館舉行4場演唱會，小明積極備戰兼練體能應付首個紅館個唱，她說：「我一路慢慢加碼上去，依家已經去到一星期練3日舞，做一日gym同上一日泰拳，隨住時間愈來愈近演唱會，我會再加多啲體能訓練。」

小明選擇練泰拳，主要是想練好核心肌能，她說：「練得好唱歌有氣啲，個人紮實啲。好耐之前都試過練泰拳，但冇依家打得咁密。」小明認為打泰拳比跑步來得有趣，所以愈練愈上癮。很多人或會覺得狂操只為練出馬甲線，屆時穿起歌衫便更好看，不過小明更着重演出水準，她說：「體能好啲，心肺功能好啲，爆炸力持久力都好啲，咁跳舞部分都可以carry得好啲。」要求高的小明指現在距離目標身形與體能水平還差少少，所以仍在努力當中，希望演唱會時以最佳狀態跟樂迷見面。

小明新歌《你好嗎》MV亦正式公開，今次她找來6號@RubberBand（RB）擔任導演一職，是二人繼歌曲《終於好天氣》及《All We Have Is Now》後再度合作，不過礙於小明正忙於籌備演唱會，二人由前期至MV出街，都只能隔空透過WhatsApp溝通製作，不過6號仍做出了最有味道的作品，以4對男女演繹了令人動容的畫面，也回應了《你好嗎》的歌詞內容。

（即時娛樂）