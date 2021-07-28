入行20年｜粉絲租郵輪應援 張敬軒：一切盡在心中 (21:00)

人氣組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）早前26歲生日，獲「神徒」（粉絲暱稱）斥資6位數在郵輪船身用LED燈砌心形圖案及「ANSON LO」字樣為他慶生。近日張敬軒也獲粉絲送上驚喜，祝賀他今年入行20年，粉絲大手筆租下郵輪並在船身用LED燈砌出「HINS CHEUNG HAPPY DEBUT 20TH ANNIVERSARY」，令軒仔十分感動。軒仔在社交平台撰長文訴心聲，他說：「昨晚深夜，在收工回家的路上看到這段影片，百感交集；重覆看著，是久久不能入睡。一帆風雨路三千，今年是我在這個行業當中的第20個年頭，很感恩，卻也有躊躇。新世代的歌迷應援方式在我這樣年資的歌手來看，是充滿新鮮感卻又遙遠得很。畢竟當年與我同行的很多朋友今天都投身社會工作、甚至已經為人父母，當年我們各自的激情和熱血都已隨年華漸長，成為內心深處的一種默契。大家見面的方式，也已經由當年在活動中、在工作的場所、在住所附近… 逐漸變為在演唱會、簽唱會中的一期一會。

近年，但凡自己有新攪作、出歌、出碟、開演唱會、開餐廳乜乜物物… 面對大家的支持，我都是抱着『有錢就捧個錢場，有人就捧個人場』的心態，實在不想大家為我太過破費。畢竟我十七八歲投身社會，打過幾份工，也在餐廳、夜總會中表演和工作過，直至隻身一人離家在外工作，深深知道生活的不易和艱難。尤其在這疫情之中，各個行業都受到波及，想大家都留個錢傍身，積榖防饑未雨綢繆。

知道有心的各位近來在為我籌備20周年紀念的各種應援活動，眼前的光影固然璀璨美妙、震撼人心，但我更珍惜是大家在風雨之中對我的信任和同行、每次見面所投向我的支持的目光，甚至乎在IG上我那些無無聊聊的post按下的每一個like。還有，在我深潛的時候所DM我的每個msg… 感謝大家陪著我經歷每一個階段的成長，當中縱有不解和為難的時候，依然對我投以信任和支持。廿年的青春和經歷，各位的愛是我的一口良藥，也是最美的風景。衷心多謝每一位為我籌備這份禮物所付出的心機和時間以及資源，無論是新朋友還是老朋友，都讓大家破費了。也多謝一直默默以各種方式支持我的各位，無言感激，終身銘記，一切盡在心中！大家不必再破費，當下好好愛，好好過生活；若有故人遠行，則多思多念，各自保平安。逢十歸零，一切 #重頭開始」除了好友阿Sa留言恭賀他，連李司棋也為軒仔打氣，叫他繼續努力。

（即時娛樂）