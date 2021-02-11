獲公司揼本拍MV｜跟女角面貼面 ANSONBEAN變怕醜仔嚇到彈開 (14:06)

寰亞新人ANSONBEAN（陳毅燊）首支派台作《CRUSH（oh no!）》登場，公司落重本拍攝MV，雖然處男作是party feel跳舞快歌，但歌詞講述少男少女相遇甜蜜時刻，MV內的CG特效，更將ANSONBEAN化身成遊戲機內的跳舞少年，帶着MV女主角四圍去。

2人拍拖畫面，除了離不開大家熟悉的電子遊戲外，導演在拍攝上也刻意加入親密互動，例如要ANSONBEAN拖着女主角的手，甚至要兩人面貼面幾乎親嘴鏡頭。

只有20歲的ANSONBEAN，雖然練得一身好舞功，但私底下相當怕醜，拖着MV女主角的手，ANSONBEAN還能駕馭，但當要他跟女方面貼面時，怕醜仔嚇到彈開，幕後工作人員看到此情景也忍俊不禁，但ANSONBEAN堅稱「彈開」只是拍攝效果，他說：「劇情講我喺間餐廳帶女主角去玩嘅場面，係囉！個距離有少少近，啲人以為我驚所以跑，其實係劇本嚟嘅，所以呢我唔係好驚，只係有少少驚啫，好似好近咁，其實冇嘢嘅！」

對於公司投放大量資源在自己身上，ANSONBEAN變得一本正經說：「好感恩，公司對我好好，MV玩咗好多個場景，又有CG，仲有好多dancers，服裝都好特別，你睇下我隻眼，係藍色㗎（隱形眼鏡），MV入面仲會扮揸車，見到公司花咗好多心思去製作呢個MV，所以我係好感恩！」

自小受媽媽薰陶熱愛跳舞，ANSONBEAN在開拍前用了3天時間排舞，更找來在參選《全民造星3》時已合作無間的排舞老師Geoff，為新歌設計型爆舞蹈。MV導演安排ANSONBEAN與6位舞蹈員，在位於大廈天台的有蓋球場，拍攝大型跳舞場面，雖然不用日曬雨淋，但當日天氣悶熱，每拍完一個鏡頭，工作人員便要為滿頭大汗的ANSONBEAN抹汗補妝，還要遞上手提風扇給他降溫。

整個MV拍攝，一共轉了4個場景，ANSONBEAN由早上8點開始埋位，直踩到凌晨才收工，大部分時間要同6位dancers一起跳舞，但年輕的ANSONBEAN卻愈夜愈精神。問他最想公司如何獎勵自己？ANSONBEAN搞笑說：「可以拍完個MV已經係一個獎勵，同埋最緊要有埋盒叉雞飯。」

（即時娛樂）