延續奧運熱潮｜無綫提前播《七公主》 鄺潔楹克服嬌小身形 拜師學藝演劍擊手 (16:55)

港隊劍擊代表張家朗在奧運男子花劍個人賽，為香港奪得歷史性第2面奧運金牌，全城振奮，加上今屆港隊羽毛球及游泳等運動員代表均表現出色，發揮最大潛能衝擊奧運獎牌，令全港掀起一片奧運熱潮。

為了延續奧運熾熱氣氛，讓大家多一個渠道欣賞及了解運動員及劍擊運動，無綫有節目調動，由陳維冠監製的新劇《七公主》，提前至8月9日（星期一）晚上8點半推出；原定8月9日播映、由王心慰監製的《我家無難事》則延至9月13日播出。

《七公主》演員陣容包括黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥及陳曉華等。鄺潔楹（Judy）在劇中對劍擊抱有無比熱情，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰；為了爭一口氣，更主動出擊尋找高手鄭子誠拜師學藝兼刻苦訓練。

為了克服155cm身高及手短腳短等不足之處，Judy在劇集開拍前，特意苦練4個月劍擊、風雨不改，相當有熱誠。她坦言剛開始訓練時，確是困難重重，而且受傷更是家常便飯，肚仔及大髀均曾中招受傷變瘀，難怪她拍畢該劇後，要第一時間拔罐。為了令飾演運動員的演員及拍攝出來的效果更貼近現實，陳維冠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導。

（即時娛樂）