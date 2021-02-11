周旋193及JNYBeatz之間 廣告女神譚旻萱嫌煩拒收兵 (17:21)

譚旻萱擔任JNYBeatz和193新歌《你是我的Bae》的MV女主角。（大會提供）

樂隊Dusty Bottle前主腦及鍵琴手JNYBeatz，自樂隊解散後以音樂製作藝人身分獨立發展，最近他孖ERROR成員193（郭嘉駿），推出今年首支派台歌《你是我的Bae》，日前他們在戶外船廠拍攝MV，並邀請人氣女神譚旻萱（Mandy）擔任女主角，兩男爭一女的橋段，又有瞹眛情節，本來浪漫的感情線，卻因193的出現，製造不少笑料，令通宵拍攝的Mandy累透的時候也能回復精神，邊笑邊完成拍攝。

Mandy笑說：「聽個歌名就知我畀人追啦！JNY係浪漫主意者，193就按返佢人設性格，青春熱血啲，我就好幸運哋畀佢哋兩個人追，結局唔係好明確，但就有啲瞹眛情節。」

靚女自然多人追求，在MV中要周旋於兩男之間，只得20歲的Mandy現實中也曾有同時被兩男生追求的經歷，她說：「正常吧，又唔係特別多人追，同時兩個人追都有發生過，自己都有啲膽怯，會覺得件事好複雜，我會按照自己性格乜都唔理，其實兩個都冇特別有興趣，所以都婉轉地拒絕。」Mandy笑言最怕麻煩，絕對沒有收兵「嗜好」，她笑說：「收兵唔係問題，但呢件事係非常複雜同麻煩，我原則係唔鍾意做麻煩事，所以我唔會收兵。」

能夠先後跟Edan（呂爵安）及193合作，Mandy說：「我好享受同每一個男主角合作所帶出嘅火花，佢哋喺好努力之下，得到依家嘅成績，我好敬佩佢哋，不過我又唔會覺得自己係低人一等，大家互相尊重，大家合作，我一定要放百分百嘅力，會做好件事。」

至於他們又是否Mandy喜歡的男生類型？Mandy笑說：「我用自己為出發點，用顏色嚟形容，193係橙色，係親和力好強嘅人；Edan係淡紫色，好柔和情歌王子嘅感覺，兩個唔同嘅感覺，我個人好直、好鍾意玩，如果性格上會係Edan嗰種會夾啲，當然我唔敢同大家搶啦，放心、放心！」

（即時娛樂）