亞姐2021｜大熱袁群有喜愛集郵 孫伊曬性感照騷美好身段 (19:57)

【今日直擊】《亞洲小姐競選2021》香港賽區18位入圍佳麗，今日於亞視大埔總台會晤傳媒，當中有兩位佳麗因身體不適缺席。佳麗們將分成3組，由3位亞姐師姐范莎莎、張可盈及彭紫荊擔任隊長領軍，接受一連串挑戰。

在首輪面試中較高質的（4）袁群有和（10）孫伊皆順利入圍，連同經改造後的（17）梁欣娟，被視為大熱。至於任職茶餐廳侍應、外形成網民焦點的37歲薛影儀，和以46歲高齡參選的單親媽咪胡春梅，則無得留低。

袁群有的社交網有不少明星合照，她解釋當時是獲邀出席首映，本身不是喜歡集郵，但坦言對娛樂圈感興趣。身材勻稱的她表示，下周起開始找私人教練健身和學跳舞，亦知道亞視準備很多特訓，所以會很忙，但她也捱得苦。

孫伊的Ig則有她穿泳裝在酒店內拍的性感照，她稱照片是之前當KOL時拍的。對自己身材有信心？她笑言：「平時都有保持身段，但見到其他佳麗身材更好。我站在她們身邊都很大壓力，但我身形較纖細同瘦，上鏡有優勢。」

梁欣娟經改造後，比首次面試省鏡。原來她本身是一位「選美達人」，曾奪「2015 Miss Diva」冠軍，又曾代表香港到馬來西亞出戰「國際潛水小姐」，笑指她喜歡選美？梁欣娟覺得人生就是一場競賽，參加不同比賽可以豐富人生。

（7）姚琰欣上圍比之前泳裝示人時更澎湃，她解釋可能是穿泳裝和穿內衣的效果不一樣，笑指自己除了身材好的優點外，性格也很好。（11）陳美儀則大讚姚琰欣很樂意助人，她經常大頭蝦忘帶東西，但對方都能借到。她再讚姚琰欣身材好，要請教對方瘦身，同時也要為才藝表演準備。姚琰欣自言現在每天凌晨4時便起牀自製健康餐，希望保持身段。

身為師姐兼隊長的范莎莎，表示已過了幾招給同組佳麗，例如提點她們出台時不要太緊張，還有站姿、說話要淡定等一些小技巧。范莎莎自言會隨佳麗入營特訓三日兩夜，可擔心被指抄襲港姐的模式？范莎莎說：「不會，我們入營日子短些，隔籬台應是就疫情去不到外景，才選到酒店拍攝，我們則是想訓練佳麗，大家目標不同，最緊要效果靚。」

亞視執行董事陳偉傑表示香港區決賽定於9月25日舉行，18位入圍佳麗將接受唱歌、跳舞、演說及儀容體態等連串特訓。談到模式跟今屆港姐相似？陳偉傑稱他們5月已有這個構思，只是最近才開始招募，大家玩的都是差不多，不擔心被指抄襲。對於亞視門外停泊了一輛貼有向亞視聯席主席鄧俊杰追數標題的輕型貨車，陳偉傑指這是對方個人的事，已交由律師處理，不會影響到亞視。

（即時娛樂）