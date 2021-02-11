伍仲衡10月九展開騷 《聲夢》Yumi冼靖峰任嘉賓 EO2合體獻Sing (20:11)

音樂人伍仲衡（中圖） 將於10月在九展開騷，邀來Archie（左圖）和Yumi擔任嘉賓。（大會提供/資料圖片）

音樂人伍仲衡（Harry）繼今年3月假旺角麥花臣場館舉行《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，將於10月16日、17日假九展Star Hall舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》，明天（30日）通過網上平台優先訂票，8月18日則於快達票網公開售票。

伍仲衡率先公布演出嘉賓名單，包括泳兒、鄭融、強尼、吳業坤、雷深如（J.Arie）、阮兆祥、布志綸、羅凱鈴（Judas）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）、黃淑蔓、劉威煌、羅敏莊、石詠莉、林志美、海俊傑、何婉盈、區永權、陳澤言（CY）、EO2，特別嘉賓則暫時保密。

在嘉賓名單上可見，今次伍仲衡邀請了不同年代的歌手獻唱，最年輕的是只有十多歲的《聲夢傳奇》學員鍾柔美。除了個人歌手外，自2013年解散的EO2，四子Otto、Osman、Eric及Eddie，更為伍仲衡音樂會再度合體。

對於邀請到多位歌手嘉賓演出，伍仲衡感謝他們，並笑言：「呢啲人情卡有排還！」這次為了可以近距離與粉絲們接觸，大會將舞台特意設計成四面台；伍仲衡的一班忠粉在郵輪船身以LED寫上「FOREVER LOVE AND SUPPORT TO MY SUPER IDOL HARRY NG」為偶像打氣，令伍仲衡感動及驚喜。

（即時娛樂）