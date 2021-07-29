《怒火》北京首映禮｜成龍向故友致敬 謝霆鋒因陳木勝行動作路線 (22:40)

由已故陳木勝（Benny）執導及監製的電影《怒火》，將於8月19日在香港上映，昨日（28日）在北京舉行盛大首映禮，參演的謝霆鋒、秦嵐、呂良偉及何珮瑜現身造勢；該片身兼監製、動作導演及主演的甄子丹，雖然身在德國拍攝《殺神John Wick 4》未能到場，但他透過連線答謝現場觀眾支持，並感恩能與陳木勝有這次難得的合作，「我瘋狂的愛電影，也喜歡跟一些瘋狂愛電影、志同道合的人一起打造電影，陳木勝導演就是這一種人，他不只在香港地區，同時也是整個華語電影，對動作片貢獻最多的導演之一，我希望所有愛看電影的人，會好好珍惜陳導演最後的作品」。

霆鋒19歲時已跟陳木勝合作《特警新人類》，此後霆鋒決心往動作路線方向發展，「我不是武打出身，沒有接受正規訓練，但是我願意用我的生命、用我的膽量去做一個賭注，我跟導演經歷過很多非常深刻的生死關頭，好像從會展要我滾下來、從41層大廈把我丟下去，我記得被扔了十幾次」。陳木勝的離去，令霆鋒感觸良多，「沒有了他，就好像沒有一隻右手一樣！因為他對我來說，是香港動作電影的一個專科，當然整個影壇有好多好出色的動作導演，但他那一科是沒有的」。

成龍作為陳木勝生前的親密戰友，這日聯同林超賢、李惠民、王晶、劉浩良、李少紅、俞白眉、張欒、宋灝霖8位著名導演為《怒火》站台，向陳木勝作出致敬。成龍說：「大家也知道，我跟木勝合作過很多部電影，就算我不跟他合作，他的每一個首映禮我都會到，今天可能是他唯一一個沒有到的，所以他不到，我就代表他來站台！」在陳木勝離世前的一段日子，成龍還在他籌備《寶貝計劃2》、《新警察故事2》及《醉拳3》，只可惜電影還未拍成，對方已先行一步，成龍黯然的說：「他的整個（患病）過程我都知道，包括幫他安排醫院，到他走的那一天……所以很深刻，真的非常非常懷念他的笑容，他的做人，他在現場不發脾氣，但是全場人都怕，他是一個好先生、好老公、好導演、好兄弟！」

（即時娛樂）